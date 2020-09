Sondaggio di Nando Pagnoncelli, Luca Zaia non ha rivali: la sua lista in Veneto al 76%, piace anche al M5s

04 settembre 2020 a

In Veneto non c'è partita: Luca Zaia si riconfermerà governatore del Veneto e lo farà con cifre mai viste prime. A pochi giorni dalle Regionali del 21 settembre Nando Pagnoncelli stima il leghista al 76 per cento. Una cifra clamorosa quella del sondaggio riservato al Corriere della Sera che parla di un "gradimento trasversale". La valutazione positiva sull'operato di Zaia prevale infatti anche tra gli elettori del M5S (55 per cento).

Insomma, per i candidati degli altri partiti le Regionali sono un vero e proprio suicidio politico. Il candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni e quello del Movimento 5 Stelle, Enrico Cappelletti, sono rispettivamente quotati al 16,3 e al 4,9 per cento. Non solo, un ulteriore elemento di conferma del favore di cui gode il presidente è testimoniato dagli orientamenti di voto attribuiti alla sua lista (Zaia Presidente) che con il 34,5 precede il suo partito di appartenenza, la Lega, accreditata del 23,5. A seguire il Partito democratico con il 15,1, Fratelli d'Italia con l'8,8, il M5S con il 5,2 e Forza Italia con il 3,5 per cento.

