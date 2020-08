Sondaggio sulle Regionali, ribaltone in vista: il centrodestra si porta a casa la posta in gioco con un 5 a 1

28 agosto 2020 a

Le Regionali sono la prova del nove per la tenuta del governo che, stando alle ultime cifre riportate, potrebbe essere davvero in bilico. Ad aggiudicarsi quasi per intero la posta del 20 e 21 settembre sarebbero Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. La coalizione di centrodestra, a differenza del 4 a 3 (a favore del centrosinistra) pronosticato dal capogruppo del Pd Graziano Delrio, potrebbe concludere le elezioni con un 5 a 1.

Un risultato clamoroso quello diffuso da Affaritaliani.it che vede già in vantaggio Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in Veneto, Liguria, Marche e Puglia. Più difficile la partita che si gioca in Toscana e in Campania dove comunque uno tra Susanna Ceccardi e Stefano Caldoro potrebbe però riuscire a strappare la rispettiva roccaforte rossa ai dem. Intanto in Liguria la partita sembra già essere chiusa in Liguria dove il candidato Pd-M5s Ferruccio Sanza è stimato al 39-43 per cento, mentre il presidente uscente Giovanni Toti dovrebbe essere riconfermato con il 51-55 delle preferenze. Inutile dire che per Luca Zaia non ci sono avversari. Gli stessi sondaggi di Winpoll-Cise per il Sole 24 Ore vedono l'attuale governatore riconfermarsi con il 76 per cento dei voti.

