Matteo Salvini e la Lega, assalto giudiziario: in arresto tre commercialisti per il capannone di Cormano

11 settembre 2020 a

a

a

Sono finiti in manette Alberto Di Rubba, commercialista revisore contabile del gruppo della Lega in Senato, il collega Andrea Manzoni (suo omologo alla Camera) e Michele Scillieri, altro commercialista nel cui studio milanese nel 2017 era domiciliata la "Lega per Salvini premier", insieme a Fabio Barbarossa, cognato di Scillieri. Il caso è quello del capannone della Lombardia Film Commission a Cormano (Milano) venduto secondo gli inquirenti a prezzo gonfiato, un affare da 800mila euro gran parte dei quali sarebbero finiti ai tre professionisti vicini alla Lega. Ai tre arrestati vengono contestati, a vario titolo, i reati di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. "Siamo assolutamente tranquilli, finirà in nulla come tante altre inchieste che cercavano soldi che non c'erano in Russia, in Svizzera o in giro per il mondo", si sottolinea da fonti della Lega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.