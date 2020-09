Matteo Salvini a Pontassieve, il video inedito della congolese: "Vedrai il sangue, ti maledico"

11 settembre 2020 a

a

a

Immagini inedite dell'aggressione di Matteo Salvini a Pontassieve. Le forze dell'ordine allontanano la congolese che era saltata addosso al leader della Lega, strappandogli la camicia e la collanina con un rosario (qualcuno ha accennato a un rituale di magia nera) e la telecamera segue la scena: la donna continua a gridare contro Salvini "vedrai il sangue", più volte, toltamente invasata e travolta dall'ordio che più che politico sembra personale. L'anatema si conclude con l'inquietante "io ti maledico!", gridato mentre gli agenti la trattengono vicino a un muro.

"Alle maledizioni e alle minacce di questa 'signora' rispondo con il sorriso e con il lavoro - scrive Salvini su Facebook, condividendo il video -, ringraziando tutti per l’affetto e per i 100 Santi Rosari che mi avete mandato in dono da tutta Italia. L'amore vince sempre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.