Giorgia Meloni e Conte a Domenica In dalla Venier: "Benvenuti in Corea del Nord"

Il videomessaggio di Giuseppe Conte a Domenica In, domenica prossima, è saltato all'ultimo momento, ma Giorgia Meloni aveva già bombardato Palazzo Chigi e la Rai per l'annunciato "discorso alla nazione" del premier dal seguitissimo salotto di Mara Venier. "Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante Domenica In - scriveva indignata la leader di Fratelli d'Italia prima della retromarcia del premier -. Benvenuti in Corea del Nord. Fratelli d'Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione Vigilanza Rai e un esposto all'Agcom per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico". Chissà, forse anche per questo Conte ha capito che stavolta il gioco (mediatico) non valeva la candela (politica).

