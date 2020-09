Matteo Salvini, la foto-bomba su Viminale e Conte: "Grazie a questa signora algerina"

12 settembre 2020 a

"Grazie a questa signora algerina". Matteo Salvini, su Twitter, pubblica questa foto scattata sabato mattina al gazebo della Lega a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Uno dei feudi del Carroccio in Lombardia. Molti saranno saltati davanti al telefonino, ma si tratta di una "istantanea" dell'Italia 2020. "Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono con noi", sottolinea il leader leghista annunciando che la signora algerina "ha firmato per le dimissioni della Azzolina, dicendoci che verrà anche a trovarci in sede". Una notizia che non farà piacere a molti, tra Palazzo Chigi, Viminale e Ministero dell'Istruzione.

