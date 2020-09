Silvio Berlusconi, buone notizie da Alberto Zangrillo: dimissioni vicine, c'è già la data

12 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi sarà dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano nei primi giorni della prossima settimana, quindi tra lunedì 14 e martedì 15 settembre, come riporta l'Adnkronos. L'ex premier è stato ricoverato nella notte tra il 3 e il 4 settembre, dopo essere risultato positivo al Covid.

Il suo medico, Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità operativa di Terapia intensiva dell'Ospedale, ha sempre detto che il ricovero è stato necessario per via dell'età e delle patologie pregresse del leader di Forza Italia, ma la situazione era comunque confortante. E continua a esserlo. Secondo quanto appreso dall'AdnKronos Salute, l'ultima notte sarebbe trascorsa tranquilla per il Cavaliere. Il quadro clinico rimane quello illustrato da Zangrillo ieri, mentre oggi non dovrebbe esserci alcun bollettino.

