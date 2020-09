Mattia Santori, il padre di Susanna Ceccardi interrompe il comizio delle sardine a Cascina: "I veri fascisti siete voi"

14 settembre 2020 a

"I veri fascisti siete voi". Roberto Ceccardi è sceso in piazza a Cascina per difendere la figlia Susanna, candidata per la Lega alla Regione Toscana. Ceccardi senior già sindaco di Cascina sabato, a sorpresa, scrive il Corriere della sera, "durante una manifestazione delle Sardine che si è svolta in piazza Nenni alla presenza del leader del movimento Mattia Santori, è spuntato urlante con un cartello appeso al collo. Si è avvicinato ai manifestanti gridando che 'Cascina è della Lega' e che 'i veri fascisti siete voi' ostentando con orgoglio il cartello dove era riprodotto il volto della figlia e la scheda elettorale con su scritto 'Vota Ceccardi'.

Poi si è rivolto alle Sardine ricordando che lo zio "è stato ucciso dai fascisti, siamo una famiglia di "antifascisti da sempre". Poi pare si sia calmato e abbia lasciato la manifestazione turbato. Poche ore prima sua moglie e madre di Susanna Ceccardi, era stata ricoverata all'ospedale. L'europarlamentare non ha voluto commentare l'accaduto. Roberto Ceccardi, originario di una frazione di Cascina, è nel territorio come "Mago Idi" esperto di cartomanzia. Sembra che i suoi pronostici siano impeccabili e che abbia persino previsto la vertiginosa ascesa politica della figlia Susanna.

