Matteo Salvini "appeso", la Lega contro il candidato del Pd Tumminello: "Questa cosa non la vedrete nei tg"

"Matteo Salvini appeso". A dirlo è Fabio Tumminello: non si tratta di un giovane dei centri sociali, ma di un candidato del Pd a Venaria, in Piemonte. Il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram ha provocato un piccolo terremoto in provincia di Torino, con i dem locali costretti subito a prendere le distanze.

"Il Pd a Venaria candida individui che offendono e incitano alla violenza", ha incalzato Andrea Cerutti, vicepresidente del gruppo della Lega in Consiglio regionale. Surreale la giustificazione del Pd: "Come specificato dallo stesso candidato, il post voleva essere ironico, ma l'iniziale ironia si è invece trasformata in una infelice battuta che non rispecchia i valori del nostro partito". Su Twitter, è stato lo stesso Salvini a condividere la notizia: "Fate girare, perché nei tg non la vedrete di certo", avverte il segretario leghista".

