Augusto Minzolini sul referendum: "Votare No per spazzare via i conati di Marco Travaglio"

Sì o No. Anche il giornalista ed ex senatore di Forza Italia, Augusto Minzolini, parla del voto del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari e si schiera. "Per votare No o Sì al referendum ci sono mille ragioni contrastanti - scrive in un tweet -. Quella che però può far pendere la bilancia dalla parte del No è la possibilità di archiviare le menate di Beppe Grillo, i conati di Marco Travaglio e l’ignoranza 5Stelle. Nell’Italia di oggi non è poco".

E a chi, nei commenti, gli fa notare che le sue motivazioni a sostegno del No non sono motivazioni di merito, Minzolini risponde che "spazzare via l'incompetenza" è una ragione più che valida: "Le parole chiave oggi non appartengono alle ideologie, ma al ritorno del buonsenso e della competenza!".

