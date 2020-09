Augusto Minzolini a L'aria che tira: "Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato? Non è finita, massima prudenza"

04 settembre 2020 a

Augusto Minzolini è uno di quelli che ha notizie di prima mano su Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per un principio di polmonite bilaterale. A L’aria che tira si discute delle condizioni dell’ex premier, prossimo agli 84 anni e positivo al coronavirus, e chi può farlo meglio dell’editorialista de Il Giornale: “Intanto gli facciamo grandi auguri, la telefonata di ieri dimostra che la tempra è sempre quella dell’uomo combattente, credo che ce la farà anche questa volta”. Poi Minzolini evidenzia l’insegnamento che si può trarre dal caso di Berlusconi: “È l’immagine di che cos’è questa perfida battaglia contro il Covid, che riguarda tutti finché non ci sarà un vaccino. Questa è una battaglia di milioni di persone rispetto ad un male complicato e che conosciamo ancora poco. Asintomatico, febbre e via dicendo, l’unica verità è che noi ci muoviamo in un territorio inesplorato e questo dovrebbe consigliare prudenza nel dire che è finita”. Infatti per Minzolini regna ancora l’incertezza sul coronavirus: “Qui ancora non si sa qual è la situazione, bisogna essere prudenti, stare attenti, sapendo benissimo che molto spesso la battaglia non la facciamo solo per noi ma anche per chi ci sta vicino”.

