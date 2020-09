Silvia Sardone denuncia la Ue: "In piena pandemia l'Europa vuole finanziare i rom"

15 settembre 2020 a

a

a

La priorità dell'Europa in piena pandemia da coronavirus è quella di finanziare i rom. A spendersi in questa denuncia è Silvia Sardone, europarlamentare della Lega che, in una nota, spiega la nuova proposta della Commissione europea. Il progetto su cui il Parlamento dovrà esporsi si intitola "Combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom in Europa" e ha diversi obiettivi: finanziare i rom, far studiare la loro storia a scuola e creare una task force apposita.

"Quattro notti in tenda". Klaus Davi candidato sindaco: la "provocazione" nel quartiere dei rom



"E' assurdo. Mentre la crisi affonda tanti italiani in difficoltà e l’Europa è costretta ad affrontare i rischi di una seconda ondata, al Parlamento europeo siamo costretti a votare per dare più fondi ai rom, una comunità che molto spesso, come vediamo in Italia, non ha alcuna intenzione di integrarsi - ha detto la Sardone - Non credo ci sia l'urgenza di sprecare altri miliardi di euro per chi molto spesso è nelle cronache per consolidate attività delinquenziali".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.