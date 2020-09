Guido Crosetto, nel nome di Bibbiano. "La fondo io", il meloniano scende in campo: nuova clamorosa sfida politica

17 settembre 2020 a

a

a

La chiamata alle armi di Guido Crosetto. Il fondatore di Fratelli d'Italia si potrebbe presto impegnare in un nuovo gravoso progetto, a metà tra politica e sociale. E chiama in causa due possibili sostenitori, Mario Giordano e Rita Dalla Chiesa.





"Fuori i bambini dalla campagna elettorale". Di Maio oltre la decenza: parla quello di Bibbiano?

Dopo aver visto Fuori dal coro e i servizi sui minori strappati alle loro famiglie naturali dai servizi sociali, il "gigante buono" scende in campo su Twitter e annuncia: "Vorrei aiutare, finanziare, lavorare nel tempo libero per l’associazione, se esiste ed è seria, che si occupa di tutelare i minori strappati alle famiglie per la negligenza o la follia, dei servizi sociali. Se non esiste, fondarla con chi ci sta". L'appello a Giordano, padrone di casa di Fuori dal coro, e alla ex conduttrice di Forum non sembra destinato a cadere nel vuoto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.