Meloni-Merz, sinistra ko: "La smentita più efficace"

"Sono felice di aver accolto il Cancelliere Merz per la prima volta a palazzo Chigi". Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni alla stampa a palazzo Chigi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "È stato un incontro aperto, cordiale, concreto", ha detto la premier ricordando "la solidità" dei rapporti tra Italia e Germania. "I nostri destini sono legati, siamo uno per l’altro partner fondamentali", ha aggiunto, "se l’Italia e la Germania lavorano insieme" è un bene per l’Europa. Meloni ha ricordato il piano d’azione siglato tra i due Paesi, "rilanciare la competitività delle nostre imprese è una priorità".

"Siamo d’accordo sul fatto che" serve "un approccio pragmatico non più rinviabile" sulla transizione verde, ha affermato il presidente del Consiglio. La premier ha anche parlato di ciò che sta accadendo in Medio Oriente. "Proprio perché siamo amici di Israele non possiamo restare indifferenti rispetto a ciò che sta accadendo a Gaza. Non c’è futuro per la presenza di Hamas nella Striscia, si può lavorare nel quadro del piano presentato dai Paesi arabi per arrivare a un processo che conduca alla soluzione due popoli due Stati", ha spiegato Giorgia Meloni.

Infine la premier ha voluto mettere le cose in chiaro dopo le recenti polemiche con la sinistra tedesca: "Un incontro molto aperto, cordiale e soprattutto operativo e concreto che credo rappresenti la smentita più efficace sulla presunta assenza di interesse da parte del nuovo governo tedesco nei confronti del rapporto con l’Italia. La profondità e la solidità delle relazioni tra le nostre Nazioni sono semplicemente impossibili da mettere in dubbio per i legami che conosciamo, è nella realtà delle cose e questo indipendentemente dai tempi che attraversiamo".