Toscana, la teoria di Repubblica: il coronavirus frena gli anziani dall'andare al seggio, il Pd rischia

La Firenze del dopo coronavirus, con le sue piazze sprovviste di turisti, i mercati storici semivuoti a mezzogiorno. Così non è semplice, per il centrosinistra, puntare tutto sui voti che sempre sono arrivati dalla città e dalla sua area metropolitana. Quel 20 per cento in più rispetto agli avversari, scrive Repubblica, che spesso è servito a mitigare le ferite inferte sempre altrove: Livorno, Pisa, Siena, Lucca, Massa. La provincia di Firenze da sola ha più di un milione di abitanti, un terzo dei toscani, ma lo è pure che in province popolose come Pisa e Prato ormai la Lega viaggia davanti al Pd. "Se battiamo Salvini di 20-25 punti in provincia di Firenze e vinciamo bene a Siena e Livorno teniamo la Toscana", ripetono da giorni gli strateghi pd.

Difficile quanto prevedere la durata della crisi. A giocare brutti scherzi al Pd, oltre ai voti che rischiano di disperdersi nella lista più a sinistra di Tommaso Fattori, potrebbe essere l'affluenza: nel 2015 votarono il 48% degli aventi diritto, stavolta le stime dei sondaggisti parlano del 55, ma sarà davvero così con la curva del Covid che risale? Repubblica insinua il dubbio che il virus possa avere un ruolo fondamentale nelle elezioni. In una regione comunque che non ha avuto e non ha i dati della Lombardia o, per esempio, della vicina Emilia Romagna.

Sembra quasi che il quotidiano di Largo Fochetti voglia mettere le mani avanti in caso di sconfitta di Giani. Il rischio è che gli anziani disertino le urne. E che a rimetterci sia soprattutto il Pd, che alle politiche 2018, secondo i dati di Itanes, potè contare su un 44% di elettorato over 60, quello ora più spaventato. "Dobbiamo fare 300-320 mila voti tra Firenze, Prato e Pistoia e scommettere su altri 100-120 tra Siena e Livorno", ragionano i maghi dei numeri dem. Lunedì la risposta delle urne. Intanto, Repubblica ha già trovato la "scusa" per giustificare l'eventuale ko della sinistra in Toscana: il coronavirus che "frena" gli anziani dall'andare al voto.

