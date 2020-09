David Parenzo canta vittoria per il Pd dopo referendum e regionali. Ma Twitter lo bastona

21 settembre 2020 a

Ecco la "fine analisi" elettorale di David Parenzo, trombettiere della sinistra, in questo caso del Pd. Topo Gigio commenta il risultato di referendum e regionali su Twitter, laddove cinguetta: "Prima analisi del voto: il Pd può cantare vittoria (tra il Sì al referendum e la conferma di Puglia e Toscana) ottenendo la messa in sicurezza del Governo, con il M5s sotto tutela. Il centrodestra ottiene una vittoria mutilata grazie al botto di Luca Zaia", conclude Parenzo. Insomma, per Parenzo è una sorta di trionfo democratico, di quello stesso Pd che ha chiesto di votare Sì senza crederci (tanto che stando alle prime analisi di voto, la maggioranza degli elettori democratici si sarebbe espressa per il No). Dunque, Parenzo insiste sulla "messa sotto tutela" del M5s, insomma si compiace per il campo libero che i democratici avrebbero ora davanti a loro. Soddisfatto, David: il governo tiene. Ma questa vittoria del Pd non appare poi così evidente, così come fanno notare gli altri utenti nelle risposte.

