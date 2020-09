Matteo Salvini a Cartabianca spiazza la Berlinguer: "Se vuole lo dico, ridiamo e andiamo in pubblicità"

23 settembre 2020 a

a

a

“Ha vinto il governo?”. È la domanda che Bianca Berlinguer ha rivolto a Matteo Salvini, ospite di #Cartabianca per commentare l’esito della tornata elettorale tra regionali e referendum sul taglio dei parlamentati. Il segretario della Lega parla di numeri reali e non di sensazioni: “Se ha vinto il governo, allora evidentemente i marchigiani, i valdostani, i veneti non esistono. In Liguria dove c’era l’alleanza Pd-M5s hanno perso con 20 punti di scarto. Ma se vuole che dica ‘il governo ha vinto’, lo dico. Poi però ridiamo e andiamo in pubblicità”. Salvini ha continuato la sua analisi basata su dati oggettivi: “La Lega con il centrodestra governa 15 regioni, il Pd con il centrosinistra solo 5. I 5 Stelle governano in zero regioni. Inoltre ci sono 2 regioni su 7 che hanno cambiato colore, in entrambi i casi la Lega ha vinto ed è primo partito. In più abbiamo conquistato i due terzi del consiglio in Veneto, mentre Di Maio e Renzi zero. I ‘problemi’ dovrei averli io? O altri?”.

“Io a Salvini gliel'ho sempre detto”. Mauro Corona, clamorosa confessione in diretta: Bianca Berlinguer spiazzata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.