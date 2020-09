Stefano Bonaccini a L'aria che tira, quella telefonata a Luca Zaia: la confessione che scatena il sospetto

23 settembre 2020 a

L'uomo del futuro, per il Pd. Lo dicono da più parti e lui non fa nulla per smentirlo. Si parla di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, indicato come futuribile segretario al posto di Nicola Zingaretti, suggestione che sarebbe assai gradita a Matteo Renzi. E Bonaccini oggi, mercoledì 23 settembre, era ospite a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, dove è tornato a "parlare da premier", ribadendo la sua priorità: "Abolire subito i decreti sicurezza". Ma non solo. Bonaccini ha anche affermato: "Ho telefonato a tutti i sindaci eletti nella mia regione. Siamo andati a riprenderci Imola e Vignola. Ma ho telefonato anche a quelli della Lega e del centrodestra, ho chiamato Luca Zaia e Giovanni Toti per complimentarmi", ha commentato sornione. Già, il leader del futuro costruisce le sue relazioni (e chiama gli altri leader del futuro?).

