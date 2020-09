Decreti sicurezza, Luciana Lamorgese: multe alle Ong, da 1 milione si scende a 50mila euro

25 settembre 2020 a

Pagheranno di meno le Ong che non rispetteranno le regole sul suolo italiano. E' questa una delle modifiche che il governo giallorosso ha deciso di apportare ai decreti sicurezza, varati dal governo Conte I su input del leader della Lega, Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno. "I decreti di Salvini non credo abbiano nulla a che fare con la sicurezza, io li chiamerei decreti paura", ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E così è partita l'operazione di smantellamento del testo. Luciana Lamorgese, dal Viminale, ha dichiarato che il nuovo provvedimento arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri durante una delle prossime convocazioni. La riscrittura dei dl Salvini è sempre stata una delle prerogative del Partito democratico, che però ha fatto la voce grossa, pretendendo un cambiamento, solo dopo il risultato delle regionali. Ovvi i tentennamenti del M5s, che si troverebbe a cancellare un pacchetto di norme che aveva votato e che intercetta consensi nel loro elettorato.

"Corridoio umanitario". Il giorno dopo le elezioni, facciamo arrivare 300 migranti. Un caso?

Una bozza del nuovo testo ha già iniziato a circolare. Ecco alcuni dei punti. Innanzitutto la riduzione delle multe per le Ong che violano le disposizioni dell'autorità italiana sugli sbarchi. Il tetto delle sanzioni passa da un milione a 50 mila euro. Poi la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale e l'opportunità di convertire il permesso di soggiorno in permesso di lavoro. A ciò si aggiunge il ri-allargamento dei requisiti necessari per ottenere protezione umanitaria. Infine, il ritorno a un sistema di accoglienza diffusa, che graverà sui nostri territori, già in ginocchio per la crisi provocata dal coronavirus.

La modifica dei decreti di Salvini arriva nello stesso momento in cui l'Ue mette a punto un piano sull'immigrazione, che però si rivela debole già in partenza. Il risultato di questa combo potrebbe essere un aumento dei flussi migratori verso il nostro Paese, proprio ciò che i decreti sicurezza volevano evitare.

