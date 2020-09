Barbara Lezzi lascia la chat del Movimento: "Ho una vita che mi aspetta fuori dal Parlamento"

25 settembre 2020 a

"Voglio prendermi una pausa dalla chat. Non voglio, per un po', neppure vedere le notifiche sul display. Le mie opinioni le conoscete, non sono cambiate, farò uno sforzo per farmi andare bene il matrimonio con il Pd se così si deciderà (al 90%)". Uno sfogo in piena regola dell'ex ministro grillino (nel Conte I) Barbara Lezzi. L'esponente dle Movimento non ha mai accettato la sua uscita dalla compagine governativa e dall'accordo con il Pd è in continua polemica con i vertici grillini.

"Spero soltanto una cosa". Barbara Lezzi molla Grillo: guerra con Di Battista, un terribile sospetto sul comico

"Se non riuscirò, ho una vita che mi aspetta fuori dal Parlamento (quindi dimissioni) e non c'è solo la politica. Se avete bisogno di me chiamatemi. Buon lavoro e grazie di tutto". Questo il messaggio inviato dalla senatrice M5s nella chat interna dei parlamentari del Movimento. Uno scossone che si inserisce nel burrascoso momento grillino, alle prese com la sconfitta alle Regionali. Prima lo sfogo di Di Battista, ora la Lezzii, la scissione, come crede anche più della metà degli italiani, per i grillini è sempre più vicina.

