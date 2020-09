Matteo Salvini con febbre e cortisone, a sinistra tifano coronavirus: "Almeno evitate, cos'ho davvero"

26 settembre 2020 a

“Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni giornalisti evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo”. Matteo Salvini è intervenuto per fermare il pubblico ludibrio al quale è stato sottoposto per alcune dichiarazioni rilasciate ad un evento politico che hanno fatto sì che si insinuasse il sospetto del coronavirus. “Oggi è una giornata non partita benissimo - ha dichiarato il segretario della Lega venerdì sera a Formello - sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: lei ovviamente va a casa. Io gli ho detto sì, stia tranquillo: passo prima ad Anguillara Sabazia, poi vado a Formello e finisco a Terracina, ma la sera arrivo a casa. Ci tenevo troppo a essere qui con voi: e quindi un po’ dolorante, un po’ febbricitante, ma sono qui”. Adesso Salvini è stato costretto a fare delle precisazioni: “Mai avuta febbre, ho fatto il test sul Covid ieri mattina ed è risultato negativo. Quindi vergognatevi di fare certe illazioni”.

