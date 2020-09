Giulia Bongiorno, il sondaggio Noto la lancia come sindaco di Roma: le cifre della leghista

27 settembre 2020 a

Non è neanche candidata, Giulia Bongiorno, ma è già in vantaggio nella corsa alla poltrona di sindaco di Roma. Un sondaggio di Antonio Noto diffuso dal Fatto quotidiano indica l'ex ministro della Pubblica amministrazione del primo governo Conte come la favorita al Campidoglio, nel caso in cui Matteo Salvini e la Lega decidano di schierarla, con il 37% delle preferenze.





Dietro di lei, la sindaca uscente Virginia Raggi (che mezzo Movimento 5 Stelle vorrebbe invece silurare) con il 33%, mentre Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia raccoglie il 27% del gradimento. Incertezza per i nomi che potrebbe mettere in campo il Pd, da Monica Cirinnà (27%) a Roberto Morassut (26%) e Michela Di Biase (22%). Non a caso, il sogno del segretario Nicola Zingaretti è quello di riuscire a convincere l'attuale presidente del Parlamento europeo David Sassoli a tornare a casa e "sacrificarsi" per la Capitale.

