Laura Ravetto ad Agorà strigli Forza Italia: "Basta attacchi a Salvini e Meloni. La proposta: Nicola Porro al fianco di Berlusconi"

"Nel centrodestra ogni partito ha la sua leadership, mentre la premiership verrà espressa da chi avrà il maggior riscontro elettorale alle elezioni politiche. Forza Italia, invece di andare a criticare in casa d'altri, dovrebbe cercare di migliorare se stessa". Così la deputata di Forza Italia, Laura Ravetto, intervenendo ad Agora' in onda su Rai 3 nella puntata condotta da Luisella Costamagna lunedì 27 settembre. La Ravetto parla del candidato premier del centrodestra per le future elezioni politiche.

L'azzurra poi critica anche la leadership di Forza Italia: "Se questo passaggio si ottiene con un rafforzamento della leadership di Silvio Berlusconi, magari affiancato da qualcuno, come ad esempio Nicola Porro, potrebbe andare bene. Naturalmente, anche Forza Italia deve offrire un modello, una visione, una proposta che sia unica". Infine la deputata punta il dito sui nemici interni del centrodestra: "Non sono una di quelle che ritiene che attaccare Matteo Salvini o Giorgia Meloni porti consenso al nostro partito. Ritengo surreale, in un momento storico particolare, che siamo qui a discutere degli stati generali dei 5stelle e del centrodestra, penso che la maggioranza debba concentrarsi sui problemi reali", conclude

