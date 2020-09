Mattia Santori a DiMartedì, la sfida al Pd: "Sardine nuovo soggetto politico, pronti a candidarci"

30 settembre 2020 a

a

a

Le sardine divorziano dal Pd: "Siamo pronti a creare unnuovo soggetto politico". Mattia Santori esce finalmente allo scoperto. In studio da Giovanni Floris a DiMartedì, il fondatore del movimento che ha deciso, in qualche modo, le elezioni regionali in Emilia Romagna a favore di Pd e Stefano Bonaccini lo scorso gennaio rilancia uno scenario abbozzato fin da subito da molti commentatori. Ma l'accelerazione, ora, è soprendente e significativa.

"Contro Salvini". Sardine, raccolta fondi per farci invadere: così finanziano una nuova nave per soccorrere i clandestini

"Pd, hai voglia a fare da perno per questa rivoluzione?", chiede il fondatore a Nicola Zingaretti, "ma non solo a lui". In alternativa, spiega Santori lasciando tutti spiazzati in studio, ci sono due strade: "Formare un soggetto politico autonomo, pronto a candidarsi. Oppure tornare all'associazionismo fuori dal Parlamento". Decideranno i movimentisti, e il richiamo della poltrona potrebbe avere successo anche tra i giovani virgulti anti-salviniani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.