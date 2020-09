DiMartedì, sondaggio Pagnoncelli su Giorgia Meloni: operazione doppio sorpasso su M5s e Pd

30 settembre 2020 a

E se Fratelli d’Italia diventasse la seconda forza politica del paese? È uno scenario che a qualcuno potrebbe sembrare campato per aria, ma in realtà Giorgia Meloni è arrivata ad insidiare seriamente i due principali partiti di maggioranza che sorreggono il governo presieduto da Giuseppe Conte. Stando al sondaggio Ipsos che Nando Pagnoncelli ha enunciato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, la Meloni sarebbe sempre più vicina ai primi tre partiti. La Lega guarda sempre tutti dall’alto con il suo 24%, mentre il Pd è sceso sotto quota 20 e si è assestato al 19,3%. Una piccola ripresa c’è stata da parte del M5s, che secondo Pagnoncelli è al 18,6%: subito dopo c’è Fdi con il 16,7% e il sogno di un doppio sorpasso che potrebbe realizzarsi presto visto l’andazzo. Sì, perché la Meloni è l’unica leader in crescita costante di consensi, tastata con mano nelle ultime elezioni regionali, in cui Fdi è praticamente l’unico partito che può davvero sostenere di aver vinto. Tra l’altro Pagnoncelli ha fatto notare che, alla luce di questi sondaggi sulle intenzioni di voto, il centrodestra è in vantaggio con qualsiasi legge elettorale che potrebbe essere varata dopo il taglio dei parlamentari.

