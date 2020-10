PiazzaPulita, Fabrizio Roncone su Alessandro Di Battista: "Sta preparando il terreno, non può uscire ora dal M5s"

02 ottobre 2020 a

a

a

“Ha un progetto preciso in mente: indebolire la leadership di Luigi Di Maio, questa intervista è un attacco durissimo”. È il retroscena svelato da Fabrizio Roncone a PiazzaPulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7, dove è andata in onda un’intervista ad Alessandro Di Battista dai toni molto duri. Il grillino ha parlato dell’alleanza M5s-Pd come della “morte nera” e l’impressione è che stia già lavorando alla scissione, così come riferito anche da molteplici retroscena di stampa. Anche se l’ultimo sondaggio Index rivela che Dibba è il capo politico più gradito dagli elettori a 5 Stelle con il 23,9% di consensi: alle sue spalle Stefano Patuanelli (19,1) e Luigi Di Maio (18,4). Secondo Roncone, giornalista del Corriere della Sera che conosce bene Di Battista, quest’ultimo ha un piano preciso: “Non ha nessuna intenzione di uscire dal partito adesso, non può farlo perché non lo seguirebbe nessuno. Sta preparando il terreno, ieri ha avuto un incontro con Casaleggio. Credo che possa fare un movimento di duri e puri che in una tornata elettorale possa ambire ad un 5-6% che gli consentirebbe di entrare in Parlamento”.

"M5s come Mastella". Bomba-Di Battista: a PiazzaPulita annuncia la scissione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.