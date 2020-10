Gregoretti, Matteo Salvini: “Da processare e condannare sempre”, ecco la giustizia secondo la sinistra

03 ottobre 2020 a

“Io Matteo Salvini lo processerei e condannerei sempre”. Claudio Sabelli ha fatto indignare il centrodestra e tutti i suoi elettori con questa frase pronunciata a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4. Il giornalista non è affatto passato inosservato: “A che titolo uno così stava là libero di produrre veleno?”, si è chiesta Maria Giovanna Maglie dopo aver seguito la diretta. La nota opinionista è incredula come tanti altri che qualcuno abbia il coraggio di esprimere concetti simili sul segretario della Lega, tra l’altro a poche ore dall’udienza preliminare del processo per il presunto sequestro di persona di 131 migranti bloccati a bordo della Gregoretti, la nave della Marina militare. Quello di Sabelli è solo l’ultimo dei tanti attacchi strumentali subiti da Salvini, che intanto a Catania ha dato una grande prova di forza in qualità di leader del centrodestra, essendo stato seguito da tutti gli alleati, Giorgia Meloni e Antonio Tajani in primis.

