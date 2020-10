Sivlio Berlusconi, secondo tampone negativo: oggi il matrimonio del figlio Luigi, ci sarà?

07 ottobre 2020 a

Silvio Berlusconi è negativo al test del coronavirus. Lo riferiscono fonti azzurre. La notizia della positività per l'ex premier era arrivata più di un mese fa, il 2 settembre, e aveva costretto il presidente di Forza Italia al ricovero in ospedale e all'isolamento ad Arcore. Manca ancora un secondo tampone per il Cavaliere, ma se dovesse essere riscontrata ancora una volta la negatività al virus, Berlusconi potrebbe partecipare al ricevimento privato per le nozze del figlio Luigi con la fidanzata Federica Fumagalli nella villa di Macherio. Il matrimonio, a quanto si apprende, è previsto nel pomeriggio in chiesa a Milano, mentre in serata ci sarà una cena di famiglia a Macherio. Nel frattempo anche Marina Berlusconi è ormai guarita ed è tornata al lavoro in Mondadori.

