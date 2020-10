Coronavirus, mascherina obbligatoria anche in ufficio: ecco la sola eccezione ammessa nel nuovo Dpcm

08 ottobre 2020 a

Nuovo Dpcm, nuove regole. Da ieri, mercoledì 7 ottobre, la mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi pubblici, anche all'aperto e per strada. L'unica eccezione? Essere da soli. Nel decreto si legge infatti che la protezione è obbligatoria negli uffici privati, all’interno di fabbriche e magazzini. Qui vale pur sempre la regola del buon senso: si può evitare di indossare la mascherina solo nelle toilette e se si lavora da soli. Non è permesso invece nei corridoi.

Per fare un esempio pratico la mascherina va indossata fino a quando non si entra in una stanza (vale anche la toilette) vuota, senza nessuno. Tra le novità anche quella di indossare protezioni sempre e comunque quando si è in compagnia di persone non conviventi. In auto vale la stessa regola: mascherina per tutti tranne che per i congiunti.

