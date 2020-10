Maria Stella Gelmini ha il coronavirus: "Supereremo anche questa. Sono stata super attenta, ma il virus è subdolo e pericoloso"

16 ottobre 2020 a

La deputata Maria Stella Gelmini ha il coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Anche io sono positiva al Covid. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso". "Massima precauzione e rigore - scrive su Facebook la Gelmini -: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa". Nelle ultime ore non si contano i "vip" finiti nella maglia dell'epidemia. Soltanto ieri, nel giro di pochi minuti, hanno reso nota la loro positività la donna simbolo del nuoto azzurro Federica Pellegrini e il mito del motociclismo italiano Valentino Rossi. Entrambi si sono detti tristi e arrabbiati per la loro attività sportiva costretta allo sport. Rossi ha messo anche in dubbio la tenuta del "protocollo" che si sono dati tutti gli sport. Un protocollo che evidentemente non regge nemmeno in politica.

