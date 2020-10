Nunzia De Girolamo positiva, ansia da Covid nel governo: 2 giorni fa suo marito Boccia ha incontrato tutti a Palazzo Chigi

20 ottobre 2020 a

a

a

Nunzia De Girolamo ha annunciato di essere risultata positiva al Covid, probabilmente a causa di una cena avvenuta mercoledì scorso a Benevento con una persona che ha poi scoperto di essere infetta. Venerdì l’esito del tampone era stato negativo, ma ieri sera è invece diventato positivo: normali tempi di incubazione del coronavirus. Per questo adesso c’è un po’ di preoccupazione per Francesco Boccia, marito della De Girolamo nonché ministro per gli Affari regionali. Pur essendo risultato negativo al primo test a cui si è sottoposto, Boccia è stato costretto a mettersi in isolamento domiciliare: in attesa di essere sicuro di non aver contratto il Covid, il ministro lavorerà in modalità digitale, ma nel corso del fine settimana ha partecipato a diversi incontri che ora generano un po’ di ansia da contagio all’interno del governo. Stando alle indiscrezioni del Fatto Quotidiano, nella notte tra sabato e domenica Boccia era fisicamente presente al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di bilancio, poi ha partecipato alla riunione che si è svolta nella sede della Protezione Civile e infine all’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti di maggioranza, avvenuto a Palazzo Chigi prima del via libera finale al nuovo Dpcm.

"Tosse e molti dolori". Nunzia De Girolamo ha il Covid: "malattia subdola", la cena del contagio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.