Pier Carlo Padoan, Dagospia: ancora niente dimissioni dopo l'ingresso in Unicredit?

Ma quando si dimette, Pier Carlo Padoan? Questa la domanda, più che legittima, che si pone Dagospia. Già, perché una settimana fa è entrato nel cda di Unicredit. E insomma, un passo indietro in Parlamento è doveroso. Il punto, aggiunge Dagospia in una breve notizia, è che "alla Camera gira voce che, a una settimana dalla cooptazione nel cda di Unicredit, Padoan non abbia ancora inviato la lettera di dimissioni da parlamentare". Il sito di Roberto D'Agostino aggiunge che Padoan "ha firmato solo un modulo in cui chiede di verificare l'incompatbilità". E ancora: "La Giunta per le elezioni, chiamata a valutare il suo caso, ad oggi pomeriggio non ha ricevuto nessuna lettera". Insomma, che cosa aspetta Padoan?

