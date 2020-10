Coronavirus e coprifuoco, sette giorni e un altro giro di strette: indiscrezioni sulle nuove limitazioni al vaglio

23 ottobre 2020 a

a

a

Il governo si è dato un limite di tempo: sette giorni prima di annunciare nuove strette. Il coronavirus, che ieri ha registrato un record assoluto di contagi, preoccupa e non poco. Motivo questo che spinge i giallorossi a darsi un'altra settimana per verificare se si sarà invertito l’andamento della curva. In caso contrario - come riferisce il Corriere - scatterà il coprifuoco in tutta Italia alle 21. Misura estrema, che il premier Conte aveva respinto anche perché comporterebbe la serrata di bar e ristoranti. Un altro provvedimento riguarderà palestre e piscine.

Anche Zingaretti si arrende al virus e copia Fontana: coprifuoco pure nel Lazio (e non solo)

Lunedì è la data di scadenza concessa dal premier per adeguare i protocolli anti-Covid. Se, anche in questo caso, non saranno rispettati, la conseguenza è solo una e alquanto prevedibile. Non solo, perché tra sette giorni si potrebbe assistere a un nuovo Dpcm che integri addirittura la possibilità di uscire dalle abitazioni solo per andare a scuola e al lavoro, dunque limitando al massimo le attività "non essenziali".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.