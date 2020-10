Sergio Mattarella, positivo al coronavirus lo chef del Quirinale: sanificazione, scatta subito il protocollo sanitario

23 ottobre 2020 a

È positivo al coronavirus uno uno dei cinque chef del Quirinale. Il cuoco è nel gruppo che si occupa dei pasti per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e per lo staff del Capo dello Stato. Le cucine occupano una parte del seminterrato del Palazzo e sono divise a seconda delle funzioni, dalla dispensa alla pasticceria. Il caso, scrive il Foglio, è accaduto la scorsa settimana. Immediata è stata l'attivazione del protocollo sanitario: la persona contagiata infatti si trova già in isolamento il cuoco da una settimana. L'uomo sta bene, anche se è leggermente sintomatico.

Subito sono stati fatti i tamponi a tutto il personale a stretto contatto con le cucine. E sono state subito fatte le sanificazioni delle cucine, comprese sale riunioni. Nessuna notizia, per ora, è stata data sulle condizioni e sulla situazione dello stesso Sergio Mattarella (il che equivale a buone notizie). Certo è che la preoccupazione è alta. Anche perché la stessa situazione c'è anche in Vaticano, dove si teme per la salute di Papa Francesco, il quale ha avuto un colloquio faccia a faccia con un vescovo australiano positivo al coronavirus.

