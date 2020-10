Francesco Boccia positivo al coronavirus, Nunzia De Girolamo: "L'ho capito quando è entrato in camera da letto"

24 ottobre 2020 a

"Il coronavirus mi è entrato in casa". Anche Francesco Boccia è positivo al Covid, ed è il primo ministro del governo Conte contagiato. D'altronde, la scorsa settimana era stata la moglie del titolare degli Affari regionali, Nunzia De Girolamo, ad annunciare la propria positività. "Purtroppo non c'è una logica per combattere il virus, ci sono regole ferree da rispettare. Poi se ti entra in casa, è difficile sfuggire", ha spiegato Boccia su Facebook. E la De Girolamo al Corriere della Sera conferma le difficoltà di arginare il contagio tra le mura domestiche: "Avevo diviso la casa in tre. Con una parente, che mi ha salvato la vita occupandosi di mia figlia, da una parte, Francesco dall'altra e io in fondo. Ma quando mio marito è entrato in camera ho capito che si era contagiato".

