Nunzia De Girolamo, colpaccio in Rai: "Ciao Maschio"? Non solo...

Nunzia De Girolamo raddoppia su Rai 1: oltre a Ciao Maschio, che il prossimo settembre passerà dalla seconda serata al sabato pomeriggio, condurrà anche un nuovo talk. Si tratta di un programma d’interviste originali che per ora non ha ancora un nome e che andrà in onda il sabato notte a partire da gennaio 2026. Questa volta, però, tra i suoi ospiti ci saranno anche le donne, come annunciato alla presentazione dei palinsesti Rai dell’autunno-inverno 2025-26. La De Girolamo, insomma, si conferma un volto di punta della tv di Stato.

Confermati, poi, diversi programmi considerati di successo: dai daytime come E’ Sempre Mezzogiorno e I Fatti Vostri ad Affari Tuoi, passando per le prime serate di Ballando con le stelle e le diverse versioni di The Voice.