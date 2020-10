Alessandro Sallusti difende Bertolaso e Fontana: "Giornalisti vergognatevi e sciacquatevi la bocca"

24 ottobre 2020 a

"Nelle strutture sanitarie ordinarie della Lombardia, ma è così in tutta Italia, si è raggiunta la prima soglia di allarme sulla saturazione dei posti di terapia intensiva e sub intensiva, fatto confermato dalla decisione di sospendere i ricoveri ordinari e non urgenti". Lo scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale sul Giornale, in riferimento anche al primo paziente entrato nell'ospedale Covid di Milano allestito da Guido Bertolaso. "Ospedale", ricorda Sallusti, "messo stupidamente nel mirino dal Pd, dai Cinquestelle, dai magistrati e dal loro cantore Marco Travaglio solo perché figlio di una giunta di centrodestra a trazione leghista e di un uomo, Guido Bertolaso, simbolo dell'efficienza berlusconiana".

Infine Sallusti accusa tutta quella informazione che si è accanita sul governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sulla gestione dell'emergenza coronavirus: "Chiediamo scusa al presidente Fontana, all'assessore Gallera e a Bertolaso per il linciaggio mediatico cui la nostra categoria li ha sottoposti. Dobbiamo vergognarci, come giornalisti, di essere caduti così in basso, di essere tanto asserviti agli interessi politici del padrino di turno invece che della verità e del buon senso. Ma non solo. Ci sarà da qualche parte un politico di sinistra, dei Cinque Stelle, a proposito di onestà, capace di fare altrettanto?", si chiede Sallusti che alla fine spera, " che quell'ospedale resti ampiamente sottoutilizzato, ma prima di parlare dell'inefficienza della Regione Lombardia e dei governi di centrodestra per favore sciacquatevi la bocca", conclude.

