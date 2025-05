Otto e Mezzo, Italo Bocchino stronca Travaglio: "Ossessivo"

L'Istat certifica la crescita dell'Italia: da ottobre 2022 sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro. E a marzo è stata registrata una crescita delle esportazioni (+7,5%) e un discreto avanzo commerciale. Eppure, di fronte ai numeri, c'è ancora chi vede nero. Come Marco Travaglio che, ospite di Otto e Mezzo, viene smentito direttamente da Italo Bocchino.

"Io non traccerei un quadro pessimistico ossessivo come ha fatto Travaglio - premette l'ex deputato - i numeri dicono altro. Per fortuna, con le statistiche, possiamo parlare di numeri veri". Bocchino infatti cita "quei giornali che hanno riportato i dati sulla crescita economica. Quest'ultima in Italia è dello 0,3 e supera quella di Francia e Germania".