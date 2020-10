Dpcm, Roberto Speranza convoca il Cts: gioca d'anticipo rispetto al bollettino, superati i 20mila contagi?

24 ottobre 2020 a

a

a

Il ministro Roberto Speranza ha convocato il Comitato tecnico scientifico per il pomeriggio di sabato 24 ottobre. La riunione è quantomai urgente, alla luce del fatto che si attende un bollettino ancora da record di contagi: ieri erano stati oltre 19mila, oggi la sensazione è che si possa sfondare per la prima volta quota 20mila. Questo perché singole regioni come Veneto e Toscana hanno già comunicato un incremento importante dei casi giornalieri: sono rispettivamente 1.729 e 1.526, con il coronavirus che non sembra affatto intenzionato ad arrestare la sua corsa, anche perché le misure dei due Dpcm firmati finora da Giuseppe Conte sono risultate già vecchie rispetto alla reale situazione epidemiologica, che viaggia sempre con 2-3 settimane di anticipo. Le Regioni infatti sono pronte a far valere la possibilità di prendere misure più stringenti: la Campania è stata la prima ad annunciare il lockdown totale, mentre molte altre hanno già adottato il coprifuoco, che probabilmente verrà esteso a tutto il territorio nazionale dal governo. Di questo e tanto altro se ne parlerà nel vertice tra il ministro Speranza e gli esperti del Cts, dopodiché si terrà anche una riunione tra esecutivo e presidenti di Regione: l’intenzione sembra quella di arrivare ad introdurre nuove misure per frenare la crescita dei contagi entro l’inizio della prossima settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.