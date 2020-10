Sondaggio di Enrico Mentana: Giorgia Meloni "si avvicina alla vetta", le cifre esplosive di Fratelli d'Italia

26 ottobre 2020 a

a

a

"Si avvicina alla vetta". Enrico Mentana, in occasione del sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7, definisce così la scalata di Giorgia Meloni. Lunedì 26 ottobre, rispetto a una settimana fa, Fratelli d'Italia cresce del +0,5 per cento al 16,2. Poco più avanti il Partito democratico che passa dal 20,5 al 20,4 a ridosso del primo partito: la Lega. Matteo Salvini è infatti in testa con un 23,3 per cento perdendo il -0,1 rispetto a sette giorni fa. Sale il Movimento 5 Stelle al 15,4 per cento (+0,2), così come Forza Italia.

Lockdown e seconda ondata, "tutta colpa del governo". Il report-bomba: Conte mollato dai suoi?

Silvio Berlusconi, così come le scorse rilevazioni, vanta un'ascesa al 6,4 con un +0,3 per cento di gradimento. Seguono Italia Viva e Azione che ottengono entrambe un -0,2. Matteo Renzi raggiunge il 3,2 mentre Carlo Calenda si ferma al 3 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.