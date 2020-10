Matteo Salvini a Fuori dal Coro: "Alle 19.30 mi è arrivato un messaggino di Conte e sono uscito dal Senato per protesta"

27 ottobre 2020 a

a

a

"Sapete perché ho lasciato l'aula del Senato". Matteo Salvini, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, descrive la giornata surreale vissuta in Parlamento. "In un momento come questo dove tutta l'Italia si preoccupa di lavoro, salute, scuola e si occupa di virus, martedì la Camera si occupava della legge sulla omotransfobia. Con tutto il rispetto per uomini, donne e chi si ritiene fluido, in questo momento il Parlamento deve occuparsi dell'epidemia".





"Sanno di essere al governo?". Meloni, la foto con cui disintegra Renzi e Zingaretti: due personaggi surreali

"Alle 19.30 - prosegue Salvini - io ero in Senato a votare gli emendamenti sulle norme europee, sull'agricoltura e il made in Italy e ci arrivano i messaggini sull'ennesimo annuncio di Conte. In quel momento sono uscito. Ragazzi, non siamo al Grande Fratello Vip".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.