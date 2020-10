Matteo Salvini e l'ultima "follia" del governo di Giuseppe Conte: "Teatri chiusi, ma galere aperte"

29 ottobre 2020 a

Matteo Salvini non cambia idea e condanna in tutti i modi l'ultimo Dpcm varato da Giuseppe Conte. "Il governo chiude ristoranti, bar, palestre e teatri ma apre i cancelli delle galere per mandare a casa i delinquenti con la scusa del Covid. Si parla di 5mila persone: sarebbe una follia! Questo governo mette in pericolo l’Italia". Poi il leader della Lega, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io su Radio1 Rai, lamenta la mancanza di collaborazione: "Noi sono sei mesi che la chiediamo - tuona - collaborazione che si è sostanziata in tre telefonate di un minuto, noi oggi saremo in aula ad ascoltare Conte e faremo le nostre riflessioni, ma la cosa che non è accettabile è rivedere le cose di febbraio, occorre pianificazione, come ha fatto Macron". Il numero uno del Carroccio infatti non esclude nulla, neppure un blocco totale del Paese: "Se c’è la necessità di chiudere si fa, la vita prima di tutto poi mi auguro che non ci sia un lockdown nazionale".

