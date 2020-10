Pd, Andrea Marcucci chiede il rimpasto al Senato: "Giuseppe Conte, questi ministri sono adeguati?"

29 ottobre 2020 a

“Io ho delle richieste che le chiedo di valutare: i singoli ministri sono adeguati all’emergenza che stiamo vivendo?”. Andrea Marcucci, capogruppo del Pd, è uscito allo scoperto rivolgendosi direttamente a Giuseppe Conte, rimasto ad ascoltare in Senato dopo la sua informativa. Da settimane si inseguono voci e retroscena sui malumori dei dem, che sono arrivati ad un punto di non ritorno a causa dell’esplosione della seconda ondata di Covid. E adesso il premier ha due bruttissime gatte da pelare: non bastava solo l’emergenza sanitaria, ci si è messa anche quella politica. Perché di fatto il Pd ha esplicitamente posto il tema del rimpasto davanti a tutti a Palazzo Madama. “Questo governo deve andare avanti e deve avere le migliori donne e uomini che possono salvare il nostro paese”, ha affermato Marcucci che poi ha chiesto la verifica della tenuta della maggioranza: “Noi dobbiamo poter contare su una maggioranza parlamentare solida che ci permetta di governare bene questo paese. Il premier valuti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa”. Infine si è rivolto direttamente a Conte: “Lei ha anche l’onore e l’onere di coinvolgere l’opposizione. Va trovato un luogo - una commissione o una bicamerale - dove le opposizioni si possano confrontare con governo e maggioranza. Trovi lei il luogo dove confrontarsi costantemente con il Parlamento”.

