Maria Elena Boschi e il rimprovero a Conte e il suo dpcm, il retroscena: Italia Viva vuole un governo di unità nazionale

31 ottobre 2020 a

a

a

Matteo Renzi strizza l'occhio a Matteo Salvini. I continui attacchi di Italia Viva al governo non sono passati inosservati ai giallorossi, tanto che tra i leghisti qualche dubbio sorge. "Ma l'avete sentita? Sembrava la leader dell'opposizione", ha detto un deputato del centrodestra dopo aver letto le parole di Maria Elena Boschi contro Giuseppe Conte e il suo Dpcm. La renziani, durante la riunione dei capigruppo, si era rivolta con toni duri al premier criticando ogni punto, o quasi, del suo nuovo decreto ministeriale per fermare l'emergenza coronavirus.

Non solo questi due: non c'è più la Lega? Toh che caso, chi non si è più fatto vedere a bordo delle Ong

Non è una novità che Italia Viva sia contraria al lockdown totale, così come alla chiusura di bar e ristoranti. Eppure secondo il Fatto Quotidiano dietro ci sarebbe qualcosa di ben più grande: un piano tra renziani e leghisti per far nascere un governo di unità nazionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.