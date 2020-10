Vincenzo Luca, dietrofront dopo la battutaccia sulla "bimba Ogm che beve latte al plutonio": "Piena solidarietà alle mamme"

31 ottobre 2020 a

Vincenzo De Luca fa dietrofront dopo la sua ultima diretta Facebook. Il presidente della Campania, in video, aveva fatto diverse battute sulla chiusura delle scuole, prendendo di mira in particolare una mamma che, intervistata da un giornalista, aveva parlato della figlia e del suo desiderio di tornare in classe. Il governatore, per commentare l'episodio, aveva usato parole come “mammine di tendenza" e "bambina Ogm cresciuta con latte al plutonio". Frasi che hanno scatenato le polemiche sui social, visto che secondo molti non è questo il momento di scherzare. Il governatore sembra essersi accorto dello scivolone e sulla sua pagina Facebook scrive un lungo post per chiedere scusa: "In relazione alla diretta Fb di ieri, qualcuno ha interpretato una mia battuta come non rispettosa verso le mamme costrette a fronteggiare le chiusure scolastiche. Sinceramente non c'è nulla di più lontano dal mio pensiero". De Luca spiega che il suo intento era solo quello di richiamare l'attenzione di tutti alla realtà del contagio da Covid nelle scuole.

Poi passa ai meriti personali: "Sono l'unico ad aver fatto una battaglia per estendere il congedo parentale alle mamme che non hanno alternative per i loro bambini. Dunque, non solo comprensione piena e solidarietà, ma anche un impegno concreto a dare un aiuto vero, non a parole". Lo "sceriffo" chiarisce anche che nella diretta il suo bersaglio erano alcuni organi di informazione, che "non spiegano nei servizi quali sono i dati oggettivi e non ignorabili del contagio". E infine si chiude con uno slogan: "Nessun equivoco: solidarietà piena alle mamme".

