De Luca sbrocca per Salernitana-Samp: "Scandaloso, al lavoro"

I quattro punti di penalizzazione del Brescia , ufficialmente retrocesso in C assieme a Cittadella e Cosenza , hanno cambiato il playout di B, che sarà Salernitana-Sampdoria , con i blucerchiati che hanno una chance di salvarsi dopo la retrocessione sul campo. La Lega di B , intanto, ha ufficializzato gli accoppiamenti e definito gli orari: la gara di andata Sampdoria–Salernitana si disputerà domenica 15 giugno 2025 alle ore 20.30, quella di ritorno venerdì 20 giugno alle ore 20:30.

Il governatore lo ha detto a margine di un appuntamento al Comune di Salerno: "Condividiamo tutti la rabbia per quello che è successo, inutile nasconderlo. È qualcosa che veramente indigna ma credo che, in ogni caso, se vengono fissati questi appuntamenti sportivi, se vengono programmati degli incontri, sia necessario sostenere la squadra fino all’ultimo minuto, con la presenza e con il tifo".

Capitolo chiuso. Il Brescia è in serie C. La Federcalcio infatti ha reso noto che "il Tribunale Federale Naz...

Non è dunque il momento di farsi prendere dal nervosismo, ma quello di concentrarsi sul campo: "So bene che c’è tanta rabbia, c’è tanta indignazione e in alcuni casi anche la voglia di mandare al diavolo le autorità sportive — ha concluso —. Ma dobbiamo mantenere i nervi saldi, restare calmi e non danneggiare due volte la squadra. Il mio appello è a essere presenti, a sostenere la squadra e a cercare di vincere sul campo quella che ormai è diventata una delle sfide più difficili degli ultimi anni per la Salernitana".