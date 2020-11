Dpcm, la proposta: limitare gli spostamenti degli over-70, obiettivo evitare il lockdown

01 novembre 2020 a

a

a

Terminata la riunione tra Giuseppe Conte e governatori in vista del nuovo dpcm per fronteggiare l'emergenza coronavirus, che il presidente del Consiglio dovrebbe firmare tra lunedì e martedì. Si tratta su diverse strette ( ve ne diamo conto approfonditamente qui ): coprifuoco anticipato, istituzione di zone rosse, chiusure di altri esercizi commerciali. L'extrema ratio è il lockdown di realtà locali, delle zone più colpite dalla pandemia, di grandi città come Milano e Napoli su tutte. Un lockdown che viene dato per imminente e che, però, tutti vorrebbero evitare. Ed è in questo contesto che trapelano le prime indiscrezioni dal vertice, rilanciate dal Corriere della Sera. Nel dettaglio, dalle regioni è stata proposta una limitazione agli spostamenti per le persone che hanno più di 70 anni, una sorta di "lockdown selettivo". Il primo a proporre la misura, si apprende, è stato il governatore della Liguria, Giovanni Toti. La misura sarebbe stata condivisa da Attilio Fontana, Lombardia, e da Alberto Cirio, Piemonte. Una proposta dolorosa, per certi versi "ingiusta", ma che ha solide fondamenta logiche: sono gli anziani i più colpiti, tra gli over-70 si registra il maggior numero di morti e ricoveri. E così, ecco che si fa largo un'ipotesi che fino ad oggi era stata soltanto evocata. Obiettivo, evitare lockdown totali. In sintesi, le regioni chiedono di evitare lockdown locali limitando gli spostamenti di chi ha più di 70 anni.

