Silvio Berlusconi fissa gli obiettivi: "Forza Italia deve tornare primo partito. All'Italia serve esperienza..."

"Tornare primo partito di centrodestra". E' questo l'obiettivo del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che a tal proposito ha riunito i vertici di partito in videoconferenza. "Con i componenti del coordinamento nazionale, i coordinatori regionali, i responsabili dei dipartimenti e dei settori si è messa a punto una strategia per rafforzare la presenza del movimento sul territorio, valorizzando una classe dirigente locale che non ha eguali per qualità", si legge sulla pagina Facebook del Cavaliere. E ancora: "L'obiettivo è quello di tornare ad essere il primo partito della coalizione. Forza Italia è una componente indispensabile del centrodestra". Nel post viene spiegato anche che in momenti difficili come questo è importante per gli italiani affidarsi a "esperienza e capacità di governo".

Sulla pagina di Berlusconi si ribadisce anche la volontà di dare il massimo contributo in Parlamento, a partire dalla legge di Bilancio: "E' necessario utilizzare le risorse a disposizione e quelle che arriveranno dal 2021 col Recovery Fund per destinarle a chi ha davvero bisogno e alle imprese in difficoltà". E infine: "I fondi europei, ottenuti grazie anche all’impegno del presidente, rappresentano una occasione che l’Italia non può permettersi di sprecare".

