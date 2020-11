Migranti, Matteo Salvini: "Scriveremo a Chi L'ha Visto per avere notizie di Lamorgese"

03 novembre 2020 a

“Gli italiani non vogliono parole ma fatti. Da sabato a oggi, sono sbarcati in Italia più di 1.550 immigrati. Di che controlli parla il Viminale? Scriveremo a “Chi l’ha Visto?” per avere notizie del ministro Lamorgese”. A parlare è Matteo Salvini, sempre più critico nei confronti della gestione del problema migratorio nel nostro Paese. Il leader della Lega, quindi, non cambia idea neanche dopo la strategia annunciata dal ministero dell'Interno, che sta lavorando a un piano operativo di controllo da concordare tra il governo italiano e quello tunisino, per contrastare le organizzazioni di trafficanti di esseri umani e dell’immigrazione irregolare. Il segretario del Carroccio, inoltre, ha condannato duramente la ministra Lamorgese dopo l'attentato di Nizza. "Dovrebbe dimettersi. Ora vogliamo capire dove sono finiti gli altri 800 immigrati sbarcati insieme al killer di Nizza", ha detto in un'intervista a Libero. E poi un attacco generalizzato contro l'esecutivo: "Hanno spalancato i porti, invitato le Ong al Viminale, fatto ripartire il business dell'accoglienza. Gli sbarchi nel 2020 sono più di 27mila contro i circa 9mila dello stesso periodo di un anno fa".

