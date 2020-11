Donald Trump, Matteo Salvini ad Agorà: "Come al solito tutti i giornali non ci hanno azzeccato nulla"

04 novembre 2020 a

Ancora una volta, hanno sbagliato tutto. O quasi. Doveva stravincere Joe Biden, ma la partita è ancora apertissima. Donald Trump ha recuperato, rimontato furiosamente e ora si rivelerà decisivo il voto per posta. Da par suo, The Donald ha di fatto già dichiarato la vittoria, anche se i fatti non depongono a suo favore. Come detto, di sicuro c'è solo che in molti hanno sbagliato. E su questo, insiste Matteo Salvini, schierato a favore del presidente uscente. Il leghista lo fa ad Agorà, il programma del mattino su Rai 3, dove afferma: "Tutti i giornali avevano preannunciato una vittoria di Biden e come al solito non ci hanno azzeccato. Trump è in vantaggio e comunque vada è stata una grande dimostrazione di partecipazione democratica", ha concluso sornione Salvini.

